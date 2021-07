Sobre l'opció d'aplicar el passaport Covid per entrar en certs espais públics i privats, tal com estan fent alguns països, el cap de Govern, Xavier Espot, ha assegurat que l'Executiu "no s'ho planteja, en tot cas ara" i ha afegit que "mai he estat partidari de mesures restrictives, però entenc els països que les han pres i no les descartem en un futur".