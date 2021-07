La variant delta ha portat una cinquena onada de covid-19 que ha fet doblar la incidència del virus en els menors respecte a l'onada de la tardor passada. A un mes i mig del retorn a l'escola, autoritats i experts encara no han decidit si s'haurà de vacunar els menors de 16 anys i, en cas afirmatiu, quan i com. La Unió Europea ho està analitzant i, en canvi, el Regne Unit ja ha decidit que no ho farà. El debat està obert. Ens interessa la teva opinió. ¿Tu creus que s'hauria de vacunar els menors de 12 a 16 anys?