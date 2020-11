El cribratge a l'escola andorrana de Santa Coloma se salda amb 15 positius

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha destacat aquest dilluns que "la pressió sobre el sistema sanitari "és infinitament menor que la que estan vivint els països veïns". Actualment hi ha 31 pacients ingressats, tres menys que diumenge, dels quals 23 estan a planta i 8 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tots ells sota ventilació mecànica. La planta Covid del Cedre també està experimentant una "bona evolució", ja que a hores d'ara hi ha 11 persones infectades que "evolucionen correctament" i està previst que la meitat d'elles siguin donades d'alta entre dimecres i dijous. Cal destacar que pel que fa a la taxa d'ocupació de l'UCI està actualment al 24%, mentre que la taxa total de pacients Covid atesos al centre hospitalari se situa entre el 20% i el 30%.



Quant a la situació a les escoles, hi ha 24 aules amb vigilància activa, de les quals 20 estan confinades totalment i quatre tenen algun cas positiu. En vigilància passiva hi ha 21 aules. Així mateix, el ministre ha explicat que ja s'han rebut els resultats del cribratge dut a terme a l'escola andorrana de primària de Santa Coloma. En concret, s'han diagnosticat 15 casos positius de diferents aules (14 alumnes i un professor), per la qual cosa s'ha procedit a posar en marxa les "mesures adequades per aïllar alumnes i poder començar el curs amb la màxima normalitat possible".