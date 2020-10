Primer cribratge a tot un centre educatiu

El Govern ha anunciat que a partir d'aquest dimarts s'iniciarà un cribratge a l'escola secundària d'Encamp, ja que hi ha onze aules aïllades i una altra parcial. La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, i la metgessa de Salut Pública del ministeri, Mireia Garcia, han actualitzat aquest dilluns les dades sanitàries, i han informat que hi ha 32 classes aïllades totalment, 5 parcialment i 15 en vigilància passiva.

L'escola andorrana de 2a Ensenyança d'Encamp té 11 classes aïllades, pel que a partir d'aquest dimarts s'hi cribaran tots els alumnes i professors. En aquest sentit, Garcia ha informat que l'equip de Salut Escolar es desplaçarà al centre per fer les proves diagnòstiques a la setantena de professors i més de 200 alumnes que hi ha actualment al centre.



La metgessa en Salut Pública del ministeri de Salut, Mireia Garcia, ha informat que el nombre de classes amb algun alumne aïllat se situen en 37, 32 de les quals es troben en un aïllament total i cinc amb aïllaments parcials. A més, hi ha quinze aules sota vigilància passiva, dues escoles bressol, la Mainada i les Dames de Meritxell, es troben amb alguna aula aïllada i la Fundació Privada Tutelar també manté dues aules aïllades. Segons ha informat l'executiu, un dels centres amb més aules afectades és l'escola de secundària d'Encamp, on hi ha onze aules aïllades i una altra amb aïllament parcial. Per aquest motiu, la secretaria d'Estat de Salut, Helena Mas, ha informat que aquest dimarts s'iniciarà un cribratge total al centre, a docents, alumnes i treballadors del centre, el qual es farà amb el suport dels professionals de Salut escolar. "Tots els alumnes que estan en un procés de vigilància activa han de mantenir les proves tal com les tenien estipulades", ha apuntat Mas, qui ha afegit que en total es cribraran uns 70 docents i al voltant de 300 alumnes que no es troben aïllats. Tot i així, Mas ha agraït la tasca dels tres sistemes educatius.