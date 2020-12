El cribratge educatiu que s'ha iniciat aquesta setmana, que consisteix en fer tests d'antígens tant a alumnes com professorat i personal de les escoles, ha permès detectar durant els tres primers dies de funcionament quatre casos positius gràcies a les 914 proves que s'han fet fins al moment. Segons ha detallat aquest dimecres el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, aquesta dada representa un 0,4% de positivitat. D'aquesta manera, pel que fa a la incidència de la Covid-19 als centres educatius, actualment hi ha 34 aules sota vigilància activa, de les quals 9 estan aïllades totalment i 25 de manera parcial. Aquestes dades arriben en una jornada en què el ministeri de Salut ha notificat 52 nous contagis que fan elevar el nombre de casos totals a 6.842, dels quals 5.984 corresponen a la segona onada. Així, els casos actius arriben fins als 778 i, pel que fa a les defuncions, es mantenen en 76. La xifra de recuperats també s'ha incrementat en 48, per la qual cosa el total d'altes és de 5.988.



En relació amb la pressió sobre el sistema sanitari, la tendència continua a la baixa. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 20 pacients a planta i 5 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), dos d'ells sota ventilació mecànica. Respecte d'aquests dos darrers pacients, Martínez Benazet ha explicat que "estan en fase d'extubació i evolucionen de forma correcta", per la qual cosa podrien passar a planta al llarg de les pròximes hores. Pel que fa a la taxa de reproducció, que la setmana passada va experimentar un lleuger repunt després dels brots detectats en un centre comercial, al centre penitenciari, i en diverses entitats esportives, actualment està en un valor de 0,96. A més, la taxa de letalitat global se situa en 1,1 i representa una bona notícia, malgrat les defuncions, "per la resposta que està tenint el sistema sanitari". També cal destacar que l''stop lab' mòbil, que aquesta setmana està situat a Ordino, ha dut a terme fins al moment 285 proves diagnòstiques.



D'altra banda, el titular de Salut ha anunciat que aquest dimecres el Govern ha aprovat el decret que regula l'accés als hotels i allotjaments turístics a tots aquells turistes que pernoctin més de tres nits al país. El text s'emmarca en la voluntat de l'executiu "d'assegurar el Principat com a destinació segura per als residents i els visitants", així com dins de les mesures de prevenció establertes en l'estratègia d'hivern. Cal recordar que el decret estableix l'obligació de presentar una prova PCR o TMA negativa en el termini d'un màxim de 72 hores prèvies a l'arribada al país, quedant exempts els infants menors de 6 anys i aquells residents de països amb els quals hi ha establerts convenis sanitaris, com són Espanya, França o Portugal, així com aquelles persones que arribin a Andorra "de zones catalogades com a països verds" o aquelles provinents de països que duguin a terme una ràtio de tests a la població igual o superior als 5.000 tests per cada 100.000 habitants a la setmana amb una positivitat menor del 9%.



Per últim, en relació amb l'anunci del Regne d'Unit d'autoritzar l'ús de la vacuna Pfizer, Benazet ha posat en relleu que també l'Agència Europea de Medicaments "l'aprovarà a finals de desembre", i és el pas que espera el Principat per poder proveir-se de les primeres dosis gràcies a la col·laboració amb Espanya i França. Així, el ministre ha recordat que aquesta "és una vacuna que requereix dues dosis", per la qual cosa "hem de ser prudents i no creure que un cop vacunats de la primera ja haurem adquirit immunitat". Des del Govern es preveu una vacunació progressiva al llarg del primer semestre del 2021 que començarà a tenir efectes a partir de la primavera-estiu, que permetrà afrontar possibles rebrots de cara a la tardor.