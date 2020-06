El cribratge a les escoles només detecta el cas positiu de l'alumna notificat dijous

El cribratge que s'ha realitzat en diferents centres educatius dels tres sistemes no ha detectat, de moment, cap més positiu que el que es va confirmar aquest dijous en una alumna del col·legi Maria Moliner de 16 anys. En aquest sentit, des de l’executiu informen que tots els resultats obtinguts fins ara són negatius. En total, s’han dut a terme 81 proves entre els docents, de les quals totes han estat negatives, i 63 entre els alumnes, de les quals 62 han estat negatives i una, positiva.

Cal recordar que aquest dijous l’executiu va confirmar que una alumna del Maria Moliner havia donat positiu a la prova del coronavirus, arran del cribratge que s’està duent a terme a les escoles, per comprovar que el retorn a les aules no suposi un increment dels contagis. Aquest divendres han afegit que, de moment, no s’ha detectat cap positiu més a alumnes del centre, si bé l’estudi epidemiològic del seu entorn i contactes continua obert.

D'altra banda, i pel que fa a l'evolució de les dades d'impacte de la malaltia al país, cal destacar que el volum de persones que es troben ingressades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell ha experimentat una davallada en les darreres hores. Així, si aquest dijous eren encara set els malalts que es trobaven al centre hospitalari, tots a planta, aquest divendres la xifra ja se situa en cinc, és a dir, dues persones han pogut abandonar l’hospital en les darrerers 24 hores.

El total de casos registrats es manté estable en 855, onze dels quals encara estan actius i 792 que ja han superat la malaltia. Les defuncions es mantenen en 52 després que dimarts es notifiqués la mort d'un home de 95 anys. Encara continua havent dos membres del personal sanitari malalts i el volum es manté a zero entre els cossos especials.