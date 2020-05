Andorra surt a la tele

El cribratge massiu que està fent l'executiu té un doble vessant, tal com ha recordat aquest dilluns el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet; d'una banda caminar cap a una nova normalitat i, de l'altra, situar Andorra com un país on les coses s'estan "fent bé". I sobre aquesta repercussió internacional cal destacar que aquests tests a la població no han passat desapercebuts per als mitjans de comunicació dels estats veïns. Així, han estat diferents els mitjans francesos i espanyols que s'han fet ressò del fet que Andorra dugui a terme una campanya de controls per detectar anticossos de la Covid-19. És el cas d' TF1, que en el seu informatiu del migdia ha informat sobre aquesta campanya que ha començat aquest dilluns.

La notícia de la cadena francesa ha recollit declaracions del cap de Govern, Xavier Espot, i del director d'Actua Tech, Marc Pons, destacant l'envergadura de la campanya. També es destaca no només aquest cribratge massiu sinó que a Andorra s'estigui seguint "un confinament estricte", i també es recullen opinions dels ciutadans. També ' Ladepeche.fr' es feia ressò fa uns dies d'aquests tests.

651x366 Un moment de l'entrevista al ministre de Salut al 'Tot es mou'. / TV3 Un moment de l'entrevista al ministre de Salut al 'Tot es mou'. / TV3

I mentre els mitjans francesos recollien aquesta notícia, els catalans, que ja fa dies que en parlen, entrevistaven aquest dilluns a la tarda el ministre de Salut. Era més concretament al 'Tot es mou', el magazín de tarda del TV3.