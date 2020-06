El cribratge poblacional prevé el contagi de més de 370 persones

El nombre total de persones que ha participat en alguna de les dues rondes del cribratge poblacional ha estat de 70.468, el que representa un 90,8% de la població, tenint en compte residents, transfronterers i temporers. Així ho ha explicat aquest dijous el director d'Actua Innovació, Marc Pons, qui també ha detallat que, al llarg de les dues onades del cribratge, s'han fet fins a 137.457 tests. Aquesta operativa ha permès que s'hagin pogut fer 3.718 proves PCR a aquelles persones sospitoses d'estar contagiades per coronavirus, de les quals 78 han resultat estar en fase infecciosa (2,12%). Pons, a més, ha detallat que la cadena de contagis que podrien haver provocat aquestes persones, en cas que no haguessin estat detectades, hauria estat d'uns 367 positius nous, el que suposa una xifra molt elevada tenint en compte que el nombre de casos totals actuals és de 852.

Al llarg de la presentació dels resultats, que estaran subjectes a modificacions tenint en compte que al llarg de les pròximes setmanes s'elaborarà una anàlisi més detallada, Pons també ha indicat que la majoria de la població testada, concretament el 92,5%, estava en fase asimptomàtica i només un 1,03% de la població (687 persones) van declarar tenir símptomes en el moment de fer-se la prova. A més, un 1,1% dels testats va declarar haver mostrat algun símptoma de la Covid-19 en els quinze dies previs al seu pas per algun dels 'stop labs'.

El director d'Actua també ha recordat que al llarg de la primera onada un 9,39% de la població va presentar, almenys, algun anticòs al test. Per contra, al llarg de la segona ronda aquest percentatge ha baixat fins al 8,4%, deixant veure una seroprevalença similar entre els homes (8,12%) i les dones (8,58%). Un cop finalitzat el cribratge poblacional s'ha pogut veure com el 3% de la població ha presentat positivitat per IgM a la segona ronda, sent negativa a la primera. Així mateix, la seroprevalença mitjana entre les dues rondes ha estat del 8,87%. Pel que fa a les franges d'edat, no s'ha observat diferències notables entre una onada i l'altra, ja que s'ha observat un increment similar en les persones majors de 50 anys que s'accentua a partir dels 80. Entre els professionals de la salut, s'ha pogut detectar que ha estat el col·lectiu amb una seroprevalença més elevada, que se situa en el 10,03% durant la primera onada i en el 9,54% en la segona, fet que s'explica per la seva exposició davant del SARS-CoV-2.

Al llarg de l'operativa han pres part més de 1.500 voluntaris, sumant els que van participar en la primera onada, a la segona i els 346 col·laboradors dels comuns que també van aportar al seu gra de sorra. En total, aquestes persones han dedicat més de 46.180 hores. Pel que fa al material, han estat necessaris unes 19.900 bates, 83.130 guants, 492 ulleres i pantalles, 50.700 mascaretes quirúrgiques i 6.700 mascaretes FFP2.

El director general del SAAS, Josep Maria Piqué, s'ha congratulat de l'acollida per part de la ciutadania del cribratge i que ha relacionat amb "la bona política de comunicació del Govern" i el "grau de complicitat i solidaritat del país respecte d'aquesta mena d'iniciatives". Piqué ha estat un dels catorze membres que han format l'equip tècnic, i ha assegurat que els objectius principals sempre han estat tenir una radiografia de la pandèmia al país, detectar els casos asimptomàtics, mesurar el grau de letalitat i informar el Govern de les mesures de desconfinament a prendre. Un cop assolit aquest pas, ha destacat com a essencial la generació d'informació de la malaltia, que s'estudiarà a partir d'ara amb la col·laboració de l'Institut de Salut Global de Catalunya, el segon centre epidemiològic més important del món. Tot plegat, segons Piqué, "ha donat un valor reputacional a Andorra" que, si s'aprofita, hauria d'ajudar al país a sortir millor d'aquesta situació.

Dades sanitàries

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha detallat que el nombre de casos actius per Covid-19 es manté en 852. Es tracta d'una xifra que fa dies que no varia. D'aquests, encara hi ha 21 casos actius, el que representa una davallada de 21 casos respecte de les xifres oficials fetes públiques aquest dimecres. Aquesta davallada de casos actius s'han convertit en noves altes, per la qual cosa el nombre de persones recuperades ja se situen en les 780. Així, el nombre de defuncions també es mantenen en 51. Entre els professionals de la salut només hi ha un cas actiu i, a l'hospital, són 8 els pacients que encara estan ingressats.

Benazet ha argumentat que aquestes xifres demostren que la tendència a la baixa continua i, a més, els darrers casos diagnosticats són lleus. Aquelles persones que es troben en una situació més delicada, fins al moment, són les que provenen de la Unitat de Cures Intensives (UCI), per la qual cosa requereixen un major temps de recuperació.

El titular de Salut també ha aprofitat per fer públiques les dades que actualment serien oficials si no s'hagués posat en marxa el cribratge poblacional i, per tant, no s'haguessin detectat nous casos. En aquest sentit, ha explicat que el nombre de positius totals hauria estat de 774, dels quals 11 estarien actius a hores d'ara. La xifra de persones recuperades seria de 712 i, les defuncions, es mantindrien en 51.

Ús de la mascareta

Martínez Benazet també ha reconegut que, a poc a poc, "hem recuperat molt la normalitat", ja que s'ha passat d'un model de confinament a una sortida al carrer respectant mesures de prevenció. El ministre, que s'ha mostrat preocupat per l'evolució del virus en països de l'entorn, com és el cas de Suècia o Anglaterra, ha explicat que, si la situació millora al llarg de les pròximes setmanes, seria possible deixar d'utilitzar la mascareta de cara a l'estiu llevat d'algunes excepcions. "Esperem que al juliol i agost puguem fer una vida molt normal", ha manifestat, tot i que ha recalcat que és una decisió massa prematura per a prendre.

En aquest sentit, ha detallat que els darrers comportaments de la Covid-19 en altres estats fan pensar que no sigui un virus estacional, per la qual cosa s'haurà d'estar molt preparat per si sorgeix un nou brot de cara a la tardor.