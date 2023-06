Crida a l’adopció a causa de l’augment significatiu d’entrades a la gossera

Andorra la VellaGosSOS, l'entitat que gestiona la Gossera Oficial d'Andorra per concessió pública del Govern, fa una crida a la ciutadania perquè adoptin els gossos del refugi i evitar així el col·lapse de l'equipament. En aquest sentit, informen que durant les darreres setmanes el ritme d'entrades d'animals al refugi ha estat força alt, com acostuma a passar cada primavera, havent registrat al llarg del darrer mes una mitjana d'un gos nou cada dos dies.

Tot i que el ritme d'adopcions, indiquen, també és alt, aquest no és suficient per equilibrar-ho amb les nombroses entrades. Els motius d'entrada de nous gossos són diversos, però en aquest cas, la situació s'ha agreujat, especialment per la cessió d'animals provinents del que es coneix com a nuclis zoològics. La legislació obliga que les persones que tenen 5 o més gossos hagin de tramitar l'establiment d'un nucli zoològic, per garantir les condicions de benestar animal.

Aquest requisit de benestar animal, exposen, provoca que determinades persones no vulguin fer la tramitació i/o la inversió de nucli zoològic i acabin fent la cessió dels animals a la gossera. A més, assenyalen que també s'han recollit gossos errants, és a dir, trobats a la muntanya o al carrer sense cap mena de xip o identificació. Finalment, un altre motiu és la impossibilitat d'alguna família o persona gran de continuar amb el gos, ja sigui per motius de salut, econòmics o de marxa del país.

Des de GosSOS agraeixen al personal que treballa a la gossera, així com a les persones voluntàries i a tothom que d'una forma o altra col·labora, no només en el sosteniment, sinó també en el benestar d'aquests animals abandonats. "Sempre és necessari comptar amb aquestes mans, però en moments de xifres tan altes, encara ho és més", manifesten.