La crisi encén el debat sobre la conveniència de comprar a Andorra o a fora

Les restriccions de mobilitat que aquest mateix dijous es tornen fer efectives entre Andorra i la Seu han fet que, suposadament, els últims dies desenes, centenars o fins i tot milers de consumidors del Principat hagin arrasat amb les existències del Mercadona de la capital de l’Alt Urgell abans que arribin els controls a la frontera. La gran superfície de la Seu ha exemplificat l’afany de moltes famílies andorranes d’ acaparar queviures i tota mena de productes per fer front al nou confinament perimetral.

La premsa s’ha fet ressò d’un fet sense precedents, almenys en la història recent –l’acaparament de menjar i productes domèstics a les llars d’Andorra- que ha posat de manifest les discrepàncies entre els qui defensen que en temps de crisi cal consumir als establiments del país envers els que pensen que tothom compri allà on vulgui independentment de com vagi l’economia d’un o altre lloc.

Les xarxes s’han encès amb tota mena de comentaris. Hi ha qui es pregunta per què “la majoria dels que critiquen tant als que compren al Mercadona” després no prediquen amb l’exemple. “S’ha de mirar i hem de ser consumidors a Andorra en tots els sectors, no solament en l’alimentació, també en tèxtil, electrònica, bricolatge, decoració, vacances, etc.”, reflexiona una usuària de Facebook, que repta la gent del país a dir si mai s’ha allotjat o ha fet despesa en un hotel d’Andorra. Hi ha qui afegeix que “jo no compraria mai al Mercadona, abans per mandra, i ara per recolzar el començ local” i qui lamenta que fins i tot “hi ha ministres i consellers generals que se’n van a comprar a Espanya o França abans que a les botigues del país que governen”. També hi ha qui pensa que “la mentalitat dels crítics és aquesta, que tothom consumeixi al seu país” i defensen la llibertat de comprar on es vulgui independentment de la crisi.