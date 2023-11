Crisi a l'Església espanyola pel suport de Vives a l'amnistia independentista

Andorra la VellaL'Església espanyola s'ha manifestat des del primer moment en contra de la possible amnistia que s'està negociant per alguns líders independentistes. El secretari general de la Conferència Episcopal (CEE), César García Magán, va ser molt clar. Va expressar la posició oficial de l'Església espanyola sobre l'amnistia. Van indicar que una llei d'amnistia no és necessària ja que Espanya no viu una "situació històrica excepcional" que la justifiqui. El secretari va indicar que aquest és el 17è ple d'investidura a Espanya i s'ha produït "amb normalitat democràtica", per la qual cosa ha opinat que "no estem davant una situació excepcional que faci imprescindible eines excepcionals, sinó que estem davant una situació ordinària d'un ple d'investidura". En opinió del secretari de la Conferència Episcopal, "és bo per a tots el respecte a la legalitat vigent i a l'ordre constitucional vigent".

Els bisbes catalans, a través de la Conferència Episcopal Tarraconense, va fer un comunicat on apostava per la neutralitat. No es posicionaven a favor o en contra de l'amnistia, però es distanciaven del criteri de l'Església espanyola de la qual formen part. Concretament, es va fer públic un comunicat on s'expressava que "l’Església sempre es guia per afavorir la igualtat, la cordialitat, el diàleg i el treball per fer una societat nova i bona. Atiar el partidisme o alabar una determinada posició no és ni bo ni, malauradament, nou. Per això, els bisbes, pastors d’una Església que és sortosament plural hem de mantenir una neutralitat edificant i respectuosa, neutralitat que només podem trencar quan es lesiona el dret a la dignitat de l’ésser humà, centre de tota la Doctrina Social de l’Església".

A la crida eclesiàstica a la neutralitat edificant el va succeir un sermó del bisbe d'Urgell i Copríncep d'Andorra, Joan Enric Vives. Aquest sermó, clarament favorable a l'amnistia, va obrir la crisi dins del món eclesiàstic perquè era contrari al criteri oficial de l'Església espanyola. Joan Enric Vives va demanar, durant una missa en la festivitat de San Miquel a Peramola, "reconciliació i magnanimitat" respecte a l'amnistia. Va apel·lar a ser persones “magnànimes” que saben perdonar i oblidar, donant una segona oportunitat als altres, i sense prejutjar-los, construint pau i germanor. Vives es va referir als indults concedits a líders independentistes condemnats. Va recordar que amb motiu dels indults els bisbes de Catalunya i ell mateix, van demanar "diàleg, reconciliació i mesures de gràcia per a poder refer el país". La crisi encara no s'ha tancat perquè els arquebisbes de Valladolid, Oviedo, Alacant i Huelva, a més del cardenal emèrit Rouco Varela, han fet públics missatges contra l'amnistia. Mitjans espanyols han fet públic el malestar de part de l'Església espanyola pel posicionament de Vives.