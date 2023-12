Crisi mundial per l'escalada del conflicte militar al Mar Roig

Andorra la VellaAquest diumenge, la companyia 'Maersk' va aconseguir enviar el primer convoy a través de l'estratègic estret de Bab el Mandeb, a la boca del Mar Roig, des que els rebels iemenites intensificaren els seus atacs contra el trànsit de vaixells vinculats a Israel en aquesta via. La mesura es va dur a terme amb la protecció d'un vaixell militar de la Marina dels Estats Units, en un esforç per evitar qualsevol amenaça per part dels rebels hutis.

Amb l'escorta de la marina nord-americana, 'Maersk' va anunciar que reprendria les rutes per l'estret el dilluns, un pas crucial que connecta Àsia amb la Mediterrània i pel qual transita fins al 12% del comerç global, segons un informe de 'S&P Global Market Intelligence'. La companyia va afirmar que, gràcies a la iniciativa 'Operació Prosperity Guardian (OPG)', els seus vaixells podran reprendre el trànsit pel mar Roig tant cap a l'est com cap a l'oest.

L' 'Operació Prosperity Guardian' és la resposta internacional liderada pels Estats Units per abordar el conflicte entre Israel i Palestina a la Franja de Gaza, estenent-lo al Mar Roig a causa de les accions dels rebels hutis. Malgrat ser un èxit per a 'Maersk', l'OPG ha enfrontat desafiaments considerables, amb la iniciativa buscant prevenir una escalada militar, retards en els subministraments, augment en les importacions o crisis en els preus de l'energia.

La regió de Bab el Mandeb i el Mar Roig en conjunt experimenten una intensa presència militar, amb més de trenta vaixells de guerra de diferents nacions estacionats a prop de l'estret. Països com: els Estats Units, la Xina, Japó, França i Itàlia tenen bases militars a la zona. Malgrat aquests desplegaments, els rebels hutis han continuat desafiants els esforços internacionals.

Les principals companyies navilieres japoneses també han decidit canviar les rutes dels seus vaixells per evitar el Mar Roig a causa dels atacs cada vegada més freqüents dels hutis, que intenten evitar que els vaixells que comercien amb Israel naveguin davant de les seves costes. Aquesta decisió s'afegeix a l'estratègia seguida per altres empreses les últimes setmanes i que està provocant una crisi en el comerç internacional amb conseqüències encara imprevisibles.

Segons va informar avui la cadena pública japonesa NHK, les companyies Nippon Yusen (NYK Line), Mitsui O.S.K. i Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), les tres majors navilieres japoneses, ja han alterat la ruta dels seus vaixells cap i des d'Europa per evitar el Mar Roig i així evitar convertir-se en objectiu d'aquests grups.

Els EUA assenyalen a l'Iran

Els Estats Units han revelat intel·ligència recentment desclassificada que indica la profunda implicació de l'Iran en la planificació d'atacs contra vaixells comercials al Mar Roig. Els rebels hutís, recolzats per l'Iran, han dut a terme més de 100 atacs en les últimes quatre setmanes. La intel·ligència suggereix que l'Iran ha proporcionat suport crític als hutís, incloent-hi sistemes de vigilància i armament per a atacs.

En definitiva, el país presidit per Joe Biden ha llançat l'Operació Guardian de la Prosperitat per reforçar la seguretat a la regió, amb més de 20 nacions unides a la coalició. Els atacs hutís han afectat significativament el comerç internacional, amb almenys 44 països vinculats als vaixells atacats.