Crítica pel cartell d'Especuland

Andorra la VellaLa Plataforma Habitatge Digne va fer un cartell de crítica als premis Esland als millors youtubers ironitzant amb els guardons Especuland als youtubers més especuladors. El dibuixant Jordi Planelles ha fet una denúncia pública del cartell lamentant que per fer-lo s'hagi utilitzat intel·ligència artificial (IA) "que ha robat i s'enriqueix a través del robatori". En un tuit indica que "es veu que la coordinadora per l'habitatge digne no considera digna la feina de milers de dibuixants de tot el món i denúncia l'especulació immobiliària utilitzant l'especulació tecnològica".

Es veu que la coordinadora per l'habitatge digne no considera digna la feina de milers de dibuixants de tot el món i denuncia l'especulació immobiliària utilitzant l'especulació tecnològica, fent servir la IA que ha robat i s'enriqueix a partir del robatori. Molt coherent pic.twitter.com/x0s3EGCIMH — Jordi Planellas (@JPlanellas) 15 de febrero de 2024