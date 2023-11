Crítiques als comuns per la implicació "escassa" en la protecció dels gats del carrer

Andorra la VellaL'associació Ronronejand considera que la implicació dels comuns a l'hora de responsabilitzar-se dels gats del carrer és "escassa", segons recull RTVA. Tanmateix, reclamen més ajuda institucional per continuar fent-se càrrec de més de 350 felins. La llei de tinença i de protecció d'animals recull que els animals salvatges urbans són responsabilitat dels comuns. L'associació diu que es fa un control "mínim" tenint en compte que "Andorra és molt petita i no seria tan difícil" controlar la situació. Segons la legislació, els comuns haurien d'esterilitzar els gats, posar-los un microxip i tornar-los a la seva colònia. Ara per ara, una trenta de voluntaris fan front a les despeses que suposa dur a terme aquest procediment.