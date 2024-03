Critiques per l'augment dels col·lapses circulatoris abans de Setmana Santa

Andorra la VellaL'anunci de l'entrada de 70.000 vehicles entre el 27 de març i l'1 d'abril per la Setmana Santa ha estat el catalitzador del retorn de les queixes per la situació del trànsit a Andorra. Els comentaris indiquen la sensació que les retencions cada cop van augmentant més.

La Massana ja es dóna per amortitzada amb la cua gairebé permanent, però amb l'inici de les obres de la desviació que són la gran aposta per treure del centre del poble la circulació cap a Ordino d'una banda i Pal i Arinsal per una altra. Canillo també és un habitual de les cues, especialment lligades a, trànsit de pujada i baixada de pistes, però també al de visites a llocs turístics com el Mirador del Roc del Quer o els Ponts Tibetans.

El problema fonamental, però arriba en la part central. El punt de mira dels conductors que es queixen està posat en la rotonda del KM 0. El problema es troba en la conjunció de la pujada de l'Avinguda Tarragona i baixada de la carretera de l'Obac, enganxant amb el carrer de la Unió que connecta amb la rotonda de la Dama de Gel. El bloqueig dels cotxes que volen girar en el KM 0 cap el carrer de la Unió, especialment quan hi ha molts turistes que fonamentalment es desplacen pel centre, acaba generant un embús que afecta a tots els carrers de la zona central.

Les queixes a les xarxes apunten a que aquest col·lapse és cada cop més habitual i si ja és normal en dies sense afluència turística, la perspectiva per Setmana Santa és molt complicada.