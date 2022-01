Cruella de Vil visita diversos establiments del centre d'Andorra amb la campanya 'VIP per un dia'

Escaldes-EngordanyTal dia com avui de fa 10 anys, el 7 de gener de 2012, va ser notícia...

Davant la sorpresa dels turistes i vianants que passejaven per l'Avinguda Carlemany i Meritxell, Cruella de Vil – encarnada per una estudiant d'art dramàtic andorrana- ha arribat aquest divendres al matí a la plaça Coprínceps per començar a visitar diverses botigues, on s'ha interessat especialment per les pells i les joies. L'objectiu d'emprar una caracterització d'un personatge famós, segons ha explicat la portaveu de l'APCA, Mercè Torrallardona, és que 'la gent s'hi fixi i vegi que a Andorra fem coses, que tenim ganes de dinamitzar i de donar suport als petits comerciants'.

D'altra banda, Torrallardona també ha indicat que estan molt satisfets d'aquesta segona edició ja que l'APCA ha doblat el nombre d'associats i s'ha arribat pràcticament a les 300 butlletes de participants per al concurs. Per aquest motiu, la portaveu de l'associació ha valorat molt positivament 'la participació dels associats i la bona disposició de tothom'.

L'afortunada guanyadora del concurs Andorra VIP per un dia, Meritxell Merino, gaudirà de tres mesos per poder gastar els vals de compra i recollir els regals de les 70 botigues que participen en la campanya.