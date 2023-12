La cua d'entrada al Principat ja arriba fins a la Seu

Andorra la VellaLa cua per entrar a Andorra arribava a la rotonda de la Seu d'Urgell passades les dotze del migdia. A mesura que ha anat avançant el matí, s'ha produït una confluència d'entrada de milers de cotxes. d'una banda, el flux de turistes s'ha intensificat, mentre que s'han afegit els aficionats de l'Espanyol que s'han traslladat per veure el partit contra l'FC Andorra a l'Estadi Nacional. A la tarda també s'esperen retencions importants perquè tornarà a passar el mateix. Si ja hi ha cues amb la sortida dels turistes, caldrà afegir els milers d'aficionats de l'Espanyol que s'han desplaçat per veure el seu equip contra el conjunt tricolor.