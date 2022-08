La cua per entrar a Andorra arriba a la Seu

Andorra la VellaEls problemes de retencions que hi ha hagut durant tot el matí per entrar a Andorra des d’Espanya s’han anat agreujant a mesura que passaven les hores. La cua per entrar al Principat ja arriba a la Seu d’Urgell i l’està començant a sobrepassar, segons han informat des del Servei Català de Trànsit. L’acumulació de vehicles fa que tota l’N-145 estigui col·lapsada i no es descarta que pugui ser més gran perquè el flux d’arribada de vehicles no s’atura.