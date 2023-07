Les cues de l'Ironman fan que Andorra la Vella estudiï si modificar la cursa

Andorra la VellaLa cursa de l'Ironman del passat diumenge va crear una gran polèmica durant tota la jornada pels col·lapses circulatoris que es van ocasionar en el trànsit. Els desviaments i les alternatives establertes per a pal·liar la celebració de l'esdeveniment van ser insuficients per evitar les llargues retencions. Aquest dilluns David Astrié, cònsol major d'Andorra la Vella, ha fet referència a les afectacions als micròfons d'RTVA i ha explicat que es farà una anàlisi dels fets i que podria tornar a haver-hi canvis a la cursa per trobar l'encaix correcte.