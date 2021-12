Com es va cuinar l'acord entre Cream Esports i Team Heretics?

La negociació que ha cristal·litzat amb la compra per part de Team Herètics per Cream Esports s’ha gestionat en els darrers dos mesos. Així ho ha explicat a ANA Gaming el fins ara CEO de Cream Esports i nou Director Estratègic de Team Heretics, el resident Diego Soro. “Hi havia una simbiosis clara del que ens podíem aportar els uns als altres” ha explicat l’empresari, que ha reconegut que des de l’estiu “hem rebut l’interès de diferents actors del món dels eSports”.

Sobre el timing, Soro ha admès que entre qui ja a l’estiu va preguntar per Cream Esports ja hi era Team Heretics, però que les converses de veritat van començar a l’octubre. “Ells són un club d’eSports que han fet les coses molt bé, especialment en la part de creació de continguts i fluixejaven una mica en la vessant més competitiva, que és on Cream estàvem millor” reflexiona Soro que ha afegit que “a més a més, nosaltres teníem la plaça a la Superliga de LoL de la LVP que sens dubte és un actiu molt important”.

Quant a la seva nova funció, el Director Estratègic ha explicat que “la meva funció serà donar suport al CEO, i també gestionar les relacions internacionals, fer el pla d’internacionalització per veure cap on anirem els propers anys i treballar en aquesta línia”. A més a més, ha indicat que “no descarto que es puguin fer coses a Andorra, però no crec que es traslladi la seu de l’equip”.

Plantilla definida

L’estructura esportiva del Team Heretics, per a la pròxima edició de la Superliga ja està definida. “Durant el novembre, quan ja vam veure que la situació s’encaminava cap on som ara, vam començar a treballar conjuntament la planificació esportiva” ha dit Soro. D’aquesta manera, ell mateix va treballar colze a colze amb Arnau Vidal, el director esportiu de Team Heretics, amb qui han construït la nova plantilla, que tindrà força herència de l’anterior Real Betis Cream Esports. Tot i que s’han filtrat alguns noms, Soro ha dit que “fins al gener, no confirmarem els nostres jugadors”.