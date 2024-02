Cultura Activa, l'entitat que pretén protegir el català a Andorra

Andorra la VellaCultura Activa és una associació que ha nascut per salvar el català en un context on la llengua oficial es troba en un moment delicat per la cada cop major preeminència del castellà. En el 'baptisme' de la societat andorrana amb un esdeveniment cultural a Escaldes es va comptar amb vídeos de suport enviats per Obra Cultural Balear, Acció Cultural del País Valencià, Òmnium Catalunya Nord i Òmnium Alguer.

El missatge és que si no rema tothom en la mateixa direcció el català anirà de capa caiguda.E l president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, va ser present a l'acte i va recordar la necessitat “d'unir fortaleses, de sumar; però, sobretot, de cooperar per multiplicar. Perquè som veïns i tenim reptes compartits. Entre ells, el de la situació que viu la nostra llengua”.

La presidenta de Cultura Activa, Maria Cucurull va destacar “que cal que ens desacomplexem i no tinguem por de mantenir-nos ferms en la nostra llengua, si canviem de llengua no ajudem a integrar els nouvinguts perquè els neguem la possibilitat d’aprendre català”.

El missatge de Cultura Activa és parlar sempre el català i no canviar al castellà perquè creiem o sabem que l'altra persona no parla la llengua oficial.