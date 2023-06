El culturista Joan Pradells diu que no tindria problema en traslladar-se a Andorra

Andorra la VellaUn dels culturistes i creadors de contingut més coneguts de parla hispana, Joan Pradells, ha deixat clar que no tindria cap problema en traslladar-se a Andorra, ja que es troba a prop del seu lloc actual de residència. Tot i això, explica que un dels 'inconvenients' és que la millor alternativa per continuar evolucionant en el món del culturisme és viure als Estats Units. També explica que no han trobat un habitatge amb unes condicions similars a les que té l'immoble on viu actualment, que disposa de 650 metres quadrats, i que els pisos de lloguer són molt més cars. A més, assegura que seria arriscat mudar-se i comprar un pis al Principat sense haver viscut prèviament. Tanmateix, explica que l'estiu passat va visitar Andorra i no va trobar gimnasos adaptats a persones que es dediquen al culturisme.