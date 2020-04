S'han curat més de la meitat de positius registrats a Andorra

Fins a 385 persones han superat el coronavirus, el que suposa que ja s'ha donat d'alta a més de la meitat dels casos totals registrats a Andorra (743). Martínez Benazet ha informat que durant les darreres hores la malaltia no ha provocat cap mort i, per tant, la xifra de defuncions continua sent de 40. A hores d'ara, els casos actius són 318, entre els quals 49 són professionals de la salut i 9 personal dels cossos especials. Dels 113 resultats rebuts aquest dilluns, 94 han estat negatius i 9 positius.



A l'hospital continuen havent ingressats 32 pacients. 16 es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 12 estan sota ventilació mecànica. El titular de Salut s'ha felicitat perquè dos dels pacients ingressats a l'UCI evolucionen favorablement i "és probable que en els pròxims dos dies puguin sortir d'aquest tractament". Al Cedre són 30 les persones contagiades, de les quals 12 són provinents del centre sociosanitari Salita. Hi ha 6 pacients que estan pendents de rebre el resultat de les proves PCR i, malgrat les tres altes que s'han registrat, també s'ha experimentat un nou ingrés d'un positiu que estava a casa. Quant al sanitari amb coronavirus resident a l' hotel Fènix, ha detallat que se li està practicant el tractament corresponent i evoluciona favorablement.



Des del Govern s'ha posat en relleu que ja ascendeix fins a 5 milions d'euros la despesa generada arran de la pandèmia, on s'inclou els costos del cribratge poblacional. Martínez Benazet ha reiterat la importància d'un estudi "cabdal" com aquest, que pretén arribar al 100% de la població i que ajudarà a arribar a un estadi de confinament selectiu de manera més ràpida.