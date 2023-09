El curs de català per renovar la residència equivaldrà a "una mica menys que un A1"

Andorra la VellaEl Govern prepara una llei per protegir l’idioma oficial de Catalunya. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha explicat avui el projecte de llei d’aprendre Català per renovar el permís de residència i treball.

“El que s’ha previst per poder garantir aquests nivells mínims de Català és un curs de 30 hores doncs que les persones que hagin de fer-ho poden fer en un any, que equivaldria una mica menys que un A1. Aquelles persones que ja tenen coneixements de la llengua no caldrà que facin aquesta formació de 30 hores, com hauran d’acreditar els coneixements en la llengua? Això ho establirem per reglament, però és evident que aquelles persones que tinguin un títol des d’un A1 a un C2, perquè serà ja motiu d’acreditació, i ho hem parlat amb l’equip de política lingüística i no es tractarà d’una prova sinó d’una entrevista”, ha declarat la ministra.

El text de la llei recollirà l’obligació dels residents, tant els actuals que vulguin renovar el permís com els que el demanin per primer cop, d’acreditar uns coneixements mínims de català. En cas que no puguin fer-ho, hauran de fer un curset de trenta hores de català per garantir que tinguin un mínim de coneixement de la llengua oficial del Principat.