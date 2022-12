El curs de conducció sobre gel a la capital ajunta prop de trenta joves

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella, amb la col·laboració de l'Automòbil Club d'Andorra (ACA), ha celebrat aquest diumenge el tercer curs especialitzat de conducció sobre gel que ha tingut lloc al circuit Andorra-Pas de la Casa. La proposta, adreçada a joves d'entre 16 i 22 anys censats a la capital, ha apropat a prop d'una trentena de persones, concretament a 25, continuant d'aquesta manera amb la bona acollida registrada en edicions anteriors, en les quals van participar fins a 45 joves.

Així, l'activitat ha tingut com a objectiu principal promoure la conducció segura dels joves en condicions adverses com el gel i la neu. Durant la formació s'han recreat situacions de risc que es generen a la carretera quan hi ha nevades o gel amb la finalitat que els participants aprenguin els recursos necessaris per evitar accidents. En total s'han dut a terme dues hores de classes de conducció en el circuit posteriors a unes indicacions teòriques.

El conseller de Joventut i Esports d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, ha indicat que l'objectiu principal d'aquest projecte és "augmentar la seguretat a les carreteres", un aspecte realment "necessari" quan les condicions climatològiques són adverses. En aquest sentit, ha destacat que gràcies al suport de Hyundai, els joves també poden conèixer de primera mà els vehicles actuals que hi ha al mercat i els diferents mecanismes de prevenció com ara la utilitat de l'ABS.

Al llarg de la jornada, els joves han recorregut diferents traçats plantejats des del circuit i han fet pràctiques de frenada sobre gel. Cal destacar, a més, que tots els usuaris que han participat en aquesta activitat disposaran d'un any gratuït del carnet de l'ACA.