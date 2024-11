Curs per recórrer la història del parlamentarisme andorrà

Andorra la VellaLa Universitat d’Andorra amb la col·laboració del Consell General oferirà de principis de l’any vinent un curs que permetrà conèixer la història del parlamentarisme andorrà al llarg dels últims vuit-cents anys. El conveni de col·laboració per desenvolupar un programa de formació sobre l’evolució històrica del Consell General com a institució parlamentària europea l’han signat, aquest dilluns al migdia a la Casa de la Vall, el síndic general, Carles Ensenyat, i el rector de la Universitat d'Andorra, Juli Minoves.

Sota el títol 'El Consell General d’Andorra: passat i present d’una institució parlamentària europea (segles XIII-XXI)', el curs planteja una aproximació al Consell General des de la perspectiva històrica, posant en relleu les seves especificitats pròpies que el fan únic en molts aspectes, però situant-les en el context de la realitat del parlamentarisme europeu.

Els objectius principals són conèixer l’evolució històrica del Consell General d’Andorra i dels seus precedents institucionals, caracteritzar el sistema parlamentari andorrà en el context polític europeu, i aprofundir en el funcionament del Consell General d’Andorra dins del marc constitucional del Principat.

El curs va dirigit a professionals del dret i de la política, investigadors, professorat, estudiants i a totes aquelles persones interessades en la història del Principat. La metodologia del programa és presencial i combinarà les classes lectives que es faran al Consell General d’Andorra amb altres activitats per ampliar els coneixements obtinguts, específicament visites guiades a les seus físiques històrica i actual del Consell General, o una taula rodona amb alguns dels protagonistes del procés constitucional. La llengua vehicular del programa és el català.

Ensenyat ha subratllat que “aquest és el primer conveni se signa entre el Consell General i la Universitat d’Andorra, mai abans se n’havia signat cap” i ha afegit que “el conveni permetrà donar a conèixer el Consell General, el parlament ininterromput més antic del món”. Per la seva banda, Minoves ha ressaltat “la gran quantitat d’experts”, divuit en total, que impartiran el curs “creant coneixement i ciència al voltant d’una institució fonamental per al nostre país com és el Consell General”.

Finalment, el coordinador acadèmic del curs, Carles Gascón, ha explicat que “la idea és donar una visió absolutament transversal d’aquesta institució majúscula del Principat d’Andorra, vist amb una perspectiva històrica”, però també analitzant el funcionament actual del Consell General, tant les seves especificitats com els vincles que té amb altres parlaments europeus.

El curs té una càrrega de dos crèdits europeus i consta de 24 hores lectives, distribuïdes en vuit sessions presencials que es faran a la seu del Consell General els divendres, de les 17 a les 20 hores, entre el 7 de febrer i l'11 d'abril.

El Consell General subvenciona el programa per tal d’incentivar i facilitar l’accés a la formació en aquest àmbit, restant un preu final de 90 euros a càrrec de les persones matriculades. Les preinscripcions restaran obertes fins al 10 de gener.