Cursa a contrarellotge dels laboratoris per adaptar les vacunes a les noves variants

BarcelonaCom tots el virus, el que causa el Covid-19 muta. De manera natural i aleatòria, cada cop que es replica es produeixen petites alteracions genètiques que o bé no tenen cap importància (la majoria), o bé afebleixen el virus, o bé el poden fer més infecciós i letal. El mes passat se'n van detectar tres noves variants en tres llocs diferents del planeta (el Regne Unit, Sud-àfrica i el Brasil), que s'han estès ràpidament, malgrat les restriccions de moviment. Aquestes mutacions plantegen una pregunta urgent: les vacunes que s'havien dissenyat per combatre la versió original del virus, ¿funcionen igualment amb aquestes noves variants? I encara més inquietant: ¿el virus pot continuar evolucionant fins a desenvolupar una forma que s'escapi a les vacunes que ja s'estan administrant?

"La situació és preocupant, perquè estem veient que els anticossos que generen les vacunes disponibles poden bloquejar igualment la variant britànica, però funcionen pitjor davant la brasilera i la sud-africana", explica Julià Blanco, investigador de l'Institut Germans Trias i Pujol i de l'IrsiCaixa. "Això no vol dir que les vacunes no siguin eficaces, sinó que els costa més bloquejar el virus. És un problema de correlació de forces. Imaginem-nos que el virus pesa 100 grams: tothom el pot aixecar, però si pesa deu quilos hi haurà persones que no podran, i si en pesa 100, doncs gairebé ningú. Passa el mateix amb el sistema immunitari". Blanco creu que "el virus s'està fent més difícil de neutralitzar, però encara podem controlar-lo. El perill és que continuï canviant i alguna de les mutacions acabi sent resistent a la vacuna".

Tots els fabricants de vacunes han constatat aquesta setmana que els seus preparats, tot i que continuen sent efectius, ofereixen menys protecció contra les noves variants. Divendres va ser la nord-americana Johnson & Johnson, l'única que ha desenvolupat una vacuna d'una sola dosi: el seu preparat ha mostrat una eficàcia del 72% als Estats Units, que baixa fins al 57% en el cas de Sud-àfrica, on predomina la variant. Els estudis suggereixen el mateix en els preparats de Pfizer-BioNTech, Moderna i Novavax. La variant sud-africana ja s'ha detectat en 31 països, entre els quals Espanya.

"El virus no té una intencionalitat: muta de manera aleatòria i els canvis que li són favorables són els que s'imposen per selecció natural. Per això veiem que ha evolucionat en el mateix sentit en tres llocs diferents del món", apunta Blanco. La clau, per als experts, és reduir la transmissió perquè "com més es transmet més possibilitats té de mutar". El problema és que, amb almenys 100 milions de contagis arreu del món (aquests són els casos diagnosticats, la xifra real és probablement molt més alta) el virus té moltes oportunitats de canviar. "Li estem donant avantatge", conclou Blanco.