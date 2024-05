La cursa de l'Illa Carlemany aplega 3.900 persones

Andorra la VellaUn total de 3.900 corredors de totes les edats han participat aquest diumenge al matí a la 13a edició de la Cursa Illa Carlemany, que s’ha caracteritzat per un gran ambient popular i festiu. La cursa de cinc quilòmetres s’ha iniciat a les 10.30 hores a l’avinguda Consell de la Terra, just al costat del centre comercial, mentre que deu minuts més tard s’ha donat el tret de sortida a la cursa de dos quilòmetres, que ha reunit els corredors més joves. Diversos representants comunals i nacionals del país com la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, la subsíndica general, Sandra Codina, o la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada han assistit a l’esdeveniment esportiu.