D'actriu a empresària del sector vinícola

Després de l'exitosa sèrie televisiva Sex and The City, Carrie Bradshaw, personatge interpretat per Sarah Jessica Parker, aquesta ha decidit deixar els focus i les càmeres per endinsar-se en el negoci del vi. No ho ha fet sola, sinó de la mà de les bodegues Invivo que va néixer el 2008 a la localitat de Te Kauwhata, jus al sud d'Auckland. I precisament, avui, Pyrénées Andorra et convida a la degustació del nou vi rosat Invivo, SJP.

Durant tot aquest divendres i demà dissabte (de 12:00 h a 14:00 h i de 17:00 a 20:30 h), els grans magatzems et convida que tastis el nou vi rosat d'INVIVO, SJP que prové del sud de França i ha estat elaborat en un celler familiar de la Provença. Una producció que ha seguit de ben a prop Sarah Jessica Parker que des de la seva decisió de formar part del negoci del vi no ha perdut pistonada del procés d'elaboració.

El rosat d'INVIVO, SJP es caracteritza per tenir una aroma que invoca pètals de rosa clars i caràcters brillants de baies d'estiu, embolcallats en una mineralitat que fa que aquest vi sigui excepcionalment fresc. INVIVO, SJP Rosé té cos, amb una gran complexitat i elegància, deliciós per si sol o amb una varietat de cuina. Sense dubte, aquesta és una bona opció per reunir a les amigues i recordar algun dels capítols de Sex and The City tot bebent una copa d'INVIVO, SJP Rosé que ja trobes a Pyrénées Andorra.