D'hotels a pisos de lloguer

Andorra la VellaQuatre hotels d’Andorra la Vella passaran a ser habitatges de lloguer. D’aquesta manera, la parròquia comptarà amb una setantena de pisos que es posaran al mercat de lloguer. Així ho ha comentat la cònsol major, Conxita Marsol, que ha detallat que tres d’aquests canvis d’ús ja han estat autoritzats pel comú i aquesta setmana s’aprovarà un quart. Aquesta setantena d’habitatges se sumaran als pisos a preu reduït que el Govern construirà a la parcel·la que el comú li va cedir abans de l’esclat de la pandèmia.

Així, la corporació comunal ha autoritzat darrerament tres canvis d’ús d’hotels que es convertiran en habitatges i un quart passarà a aprovació aquesta setmana. Precisament, Marsol ha destacat que la modificació legislativa que permet aquest canvi d’ús està “donant molt bon resultat a Andorra la Vella” i, per tant, considera que és una modificació legislativa positiva ja que farà que la capital guanyi pisos de lloguer i juntament amb els que ha de construir el Govern “la situació” (del mercat de lloguer) “millorarà molt”.

A més, cal destacar que alguns dels establiments que han demanat aquest canvi d’ús són cèntrics, ja que n’hi ha un a la zona del Pui i un altre a Príncep Benlloch.

Quant a la parcel·la que el comú ha cedit al Govern per a la construcció d’habitatges socials, la cònsol major ha manifestat que li consta que “aviat” es convocarà el concurs per seleccionar un arquitecte que redacti el projecte i, per tant, ha desitjat que “ben aviat” es pugui començar a treballar a bastir l’edifici.