DA busca aliances amb Unió Laurediana per una llista conjunta a Sant Julià

Andorra la VellaEls demòcrates es troben davant d'una situació històrica de posicionar-se a Sant Julià de Lòria, l'única parròquia on no han tingut fins ara opcions reals de guanyar en solitari perquè l'espectre conservador es trobava molt cobert per Unió Laurediana. El fiasco dels últims comicis, amb la desaparició del projecte nacional de Terceravia, va obrir la porta a un canvi a UL amb Josep Majoral agafant les regnes.

El cònsol lauredià, segons diferents fonts, és partidari de l'opció de convertir UL en un Ciutadans Compromesos a Laurèdia. Marca local tant a les comunals com a la territorial nacional i suport i integració en la llista demòcrata en la nacional. Majoral tampoc té massa opció perquè la irrupció amb força de Concòrdia, que va guanyar la territorial laurediana, amenaça amb posar en dubte la seva reelecció. Sense el comú, sense consellers generals i sense estar integrats en una estructura nacional el futur d'Unió Laurediana sembla molt fosc.

L'acord de coalició amb els demòcrates està pràcticament tancat. Segons les fonts consultades, de les dues bandes, és un 'win-win'. UL pot retenir el comú i garantir la supervivència i DA s'estableix a Sant Julià i es converteix en l'única força política que té importants opcions de guanyar en tot el territori.

El principal obstacle és com s'articula la candidatura conjunta. Els demòcrates han descartat la possibilitat d'apartar-se per deixar l'espai a Majoral. Volen formar part de la llista i consideren que amb 762 vots en l'última territorial els hi correspon el número dos de la llista i altres candidats. Aquest és el punt que s'ha de tancar i on alguns sectors d'UL tenen més reticències.