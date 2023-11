DA confirma a Anna Garcia com a cap de llista d’Escaldes

Andorra la VellaEl Comitè parroquial de Demòcrates d’Escaldes-Engordany s’ha reunit aquest dijous al vespre, amb les Eleccions Comunals del proper 17 de desembre com a punt únic de l’ordre del dia. En aquest sentit, els presents han validat de manera unànime que Anna Garcia lideri la llista demòcrata escaldenca per als comicis.

Anna Garcia és actualment la cap del Departament de Cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, una persona molt involucrada amb la parròquia i coneixedora del seu teixit social i cultural. Aquesta serà la seva primera incursió en política, i ho fa com a candidata a cònsol major per a Demòcrates, al capdavant d’una llista que aspira a recuperar el Comú escaldenc i a liderar-lo els propers quatre anys.

Garcia ha promès treball per afrontar un “repte molt gran“, i ha celebrat integrar-se en un projecte “amb qui comparteixo els valors” per millorar la parròquia i el benestar dels seus ciutadans.Decidida la número 1, el Comitè escaldenc treballarà els pròxims dies per completar la llista demòcrata que concorrerà a les eleccions.