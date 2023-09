DA a l'espera de la resposta de Jordi Alcobé per decidir si liderarà la llista canillenca

Andorra la VellaLa renúncia a presentar-se a la reelecció com a cònsol de Canillo de Francesc Camp s'ha convertit en un problema per als demòcrates. En un principi, es donava per fet que el candidat seria l'exministre Jordi Alcobé que havia manifestat que li faria il·lusió ser cònsol. Però un cop se li va oferir directament, Alcobé va rebutjar la possibilitat perquè no ho veu clar i va al·legar motius familiars com a principal raó.

Els demòcrates canillencs, però han insistit perquè sigui el candidat i han jugat la carta respecte a que aparentment la llista demòcrata és la gran favorita per imposar-se en els comicis. A hores d'ara, ni tan sols està clar que es presenti una candidatura alternativa, tot i que ja s'estan movent fils per aconseguir articular una llista que aplegui al conjunt de sensibilitats contràries als demòcrates. S'està intentant articular una llista opositora amb totes les sensibilitats canillenques contràries als demòcrates

Els 'taronges' tenen clar de forma tan majoritària que el cap de llista ha de ser Alcobé que no li han presentat l'opció a cap altre aspirant. Davant de la insistència, l'exministre ha demanat uns dies de reflexió abans de decidir si accepta o no l'encàrrec per als comicis del 17 de desembre. Hi ha una certa pressa perquè encara que els comicis són en dos mesos i mig, el tancament de llistes no està lluny.

Els demòcrates han guanyat totes les eleccions comunals de forma folgada a Canillo des que es va fundar el partit al 2011. Serà el primer cop des de la Constitució que un cònsol sortint d'aquesta parròquia no es presenta a la reelecció en el segon mandat.