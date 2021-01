La darrera campanya de controls d'alcohol i drogues es clou amb 73 sancions i 37 detencions

El Cos de Policia ha finalitzat el període de la darrera campanya de controls preventius d'alcoholèmia i drogues, que s'ha dut a terme entre el 30 de novembre i el 3 de gener. Durant aquest període, s'han efectuat un total de 1.573 controls, dels quals 1.500 han donat un resultat negatiu i 73 un resultat positiu. Així, de les 73 sancions imposades, 37 han comportat detencions per haver superat una taxa d'alcohol de 0,80 g/l; 29 han comportat sancions administratives (per una taxa d'alcohol entre la franja de 0,51 g/l i 0,80 g/l); també s'ha detingut tres persones per donar positiu en tòxics i s'ha sancionat administrativament altres tres pel mateix motiu, i una persona ha estat detinguda després de donar un resultat positiu en alcohol i drogues. Això representa que, del total de controls realitzats, un 4,64% dels conductors han donat positiu en alguna de les proves, mentre que aquest percentatge va ser del 7,03% durant la campanya d'hivern del 2019.

La franja horària en què els efectius policials han dut a terme una major quantitat de controls ha estat entre les 14 i les 22 hores. Entre aquestes hores, s'han fet un total de 737 controls, dels quals s'han obtingut 20 resultats positius que s'han traduït en 8 sancions i 12 detencions. Entre les 22 hores i les 6 de la matinada s'han fet 463 controls que han permès detectar 49 resultats positius (amb 22 sancions i 27 detencions), i entre les 6 de la matinada i les 14 hores s'han fet 373 controls amb 4 positius (2 sancions i 2 detencions).

Si es fa una classificació per gènere de les persones detingudes, 36 han estat homes i 5 dones, dels quals 37 són residents i 4 no residents. En relació amb la taxa d'alcoholèmia, la policia han detingut 17 persones per conduir amb una taxa d'entre 0,81 g/l i 1,20 g/l; hi ha hagut 10 detinguts més per una taxa d'entre 1,20 g/l i 1,60 g/l; 6 detinguts per una franja d'entre 1,61 g/l i 2 g/l; 4 amb una taxa superior a 2 g/l (concretament amb 2,31 g/l, 2,33 g/l, 2,40 g/l i 2,80 g/l); un detingut per haver donat positiu en alcohol (0,95 g/l) i en la prova de tòxics, i tres més per donar positiu només en la prova de tòxics salivar.

Pel que fa a les franges d'edat dels conductors, 19 detinguts superen els 40 anys, 13 van dels 26 als 40 anys i 9 dels 18 als 25 anys. A més, les autoritats assenyalen que de les 41 persones detingudes, set han estat involucrades en accidents de circulació amb danys materials i en dos sinistres més hi ha hagut persones que han resultat ferides.

Amb aquesta darrera campanya, el Cos de Policia ha volgut fer palès novament que la suma d'alcohol i conducció "és del tot inviable". L'objectiu de la campanya ha estat encaminat a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última d'assolir la disminució d'accidents.