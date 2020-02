El debat del cànnabis arriba a Andorra

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, ha anunciat aquesta setmana que s’estudia la introducció del cultiu de cànnabis com a complement o alternativa al conreu del tabac. Una possibilitat a dia d’avui remota degut a la complexitat de cultivar aquesta planta i sobretot al marc legislatiu vigent, un dels més restrictius d’Europa.

Si bé la ministra va matisar que les plantes es destinarien a finalitats terapèutiques, l’anunci ha obert un nou debat en un moment en que l’opinió pública es mostra preocupada per l’increment de consum de substàncies tòxiques entre joves i adolescents que ha fet que Govern hagi reactivat el pla nacional contra la drogodependència.

Les xarxes han recollit desenes de cometaris qüestionant la iniciativa i d’altres mostrant-s’hi a favor. Els pagesos per la seva part han mostrat ràpidament el seu interès en fer una prova pilot sense mesurar l’abast del que suposa conrear aquest tipus de planta. I els defensors han aprofitat l’avinentesa per reclamar a les xarxes una revisió de la legislació per fer-la més permissiva i que contempli els usos terapèutics i fins i tot recreatius.

L’expectació al voltant del cànnabis no es única d’ Andorra. A França el consum amb finalitats medicinals es troba en fase de prova amb pacients que pateixen malalties greus. En altres països com Alemanya o Dinamarca es cultiva des de fa anys. Cal recordar que 21 dels 28 estats de la Unió Europea autoritzen l’ús del cànnabis amb finalitats terapèutiques.