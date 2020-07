El debat de la mascareta encén els andorrans

Al grup de Facebook 'Andorra solidària davant el Covid-19' ja gairebé no es feien comentaris, malgrat que fa tan sols un parell de mesos era u n dels espais més actius de les xarxes socials andorranes. Fins fa poques hores només es veia algun acudit gràfic de tant el tant o algú que preguntava sobre qüestions que ni tan sols estaven relacionades amb la pandèmia. Però els rebrots de Covid-19 sorgits prop de la frontera amb el Principat i l'ús obligatori de la mascareta en territori català, ha revifat un grup que, amb els 'zero contagis del país', semblava tenir els dies comptats.

Les coses van canviar quan aquest cap de setmana passat, una usuària del grup va demanar públicament que la mascareta sigui obligatòria al país. El debat acumula ja desenes de comentaris de tota mena. Victòria Ossó, la responsable de reanimar la pàgina, assegura que els andorrans "estan orgullosos de la bona notícia de 0 persones contagiades" però adverteix que "durarà poc si no fem obligatòria la mascareta". Malgrat que la majoria de 'tertulians virtuals' estan d'acord amb la iniciativa, fan una crida a recordar les persones que, per prescripció mèdica, "és millor que no la portin, i no se les ha de jutjar si se les veu pel carrer sense mascareta". A mode l'exemple, l'Isabel Barbeitos, una altra de les membres del grup, explica que recentment ha anat al metge amb el seu fill de 4 anys "i l'he hagut de portar a collibè perquè entre la calor i que no pot respirar amb la mascareta posada, acaba ofegant-se i no pot caminar".

Els culpables, els turistes

Tot i que la majoria creu que almenys als carrers comercials hauria de ser obligatòria, gairebé ningú entona el 'meu culpa' i assenyalen els turistes de ser els que no la porten. La Mar Fernández afirmar haver vist "molta gent de fora sense mascareta" o la Silvana Zeulí diu que " els turistes són benvinguts però sempre que recordin posar-se-la". D'altres van per lliure, alertant que la mascareta "no és cap antídot", que portar-la moltes hores "dona mal de cap" o que "els científics no la recomanen perquè debilita el nostre sistema immunitari".

Val a dir que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) no avala l'ús obligatori de la mascareta si es pot garantir la distància de dos metres entre persones. En el cas d'Andorra, el decret aprovat a principis de juny pel Govern estableix el seu ús obligatori quan s'entra als comerços, bars i restaurants, però no quan s'és pel carrer. Tot i això, la seva utilització en espais oberts és "altament recomanable" per l'executiu.