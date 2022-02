El debat sobre els sous dels cònsols provoca la creació d'un grup a Facebook amb més de 400 usuaris en 48 hores

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 8 de febrer de 2012, va ser notícia...

El debat iniciat arran de la publicació dels sous dels cònsols de les diferents parròquies i l'augment del mateix per part d'alguns representants comunals ha tingut continuïtat també a les xarxes socials. Tant és així que el grup AD800 creat tan sols fa dos dies registra aquest dimecres a la tarda més de 400 usuaris. El grup informa que vol donar veu les 'inquietuds, preocupacions i la sensació de falta d'ètica' que perceben els andorrans en diferents aspectes, com les retribucions dels cònsols. Així mateix, es manifesta obert a tothom 'amb la idea de millorar i trobar la solució per millorar la qualitat de les nostres vides'.

Més de 400 persones ja s'han unit al grup AD800 creat a la xarxa social Facebook que recull el malestar i la indignació dels andorrans respecte als salaris dels cònsols, la situació de la consellera Meritxell Mateu o envers la classe política en general. En 48 hores el seu creixement ha estat exponencial i els comentaris se succeeixen minut a minut. Entre aquests, alguns que demanen l'organització de mobilitzacions ciutadanes per fer patent l'oposició dels ciutadans respecte a la decisió de les cònsols de Sant Julià i Escaldes d'apujar-se el salari (tot i que aquesta última rectifiqués la seva resolució) i d'altres que proposen l'impuls de iniciatives legislatives populars. D'altra banda, a Twitter també s'estan estenent etiquetes com #aixoEsAndorra o #ad800.