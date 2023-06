Les declaracions de Piqué van ser per escalfar el partit que jugaran Espanyol i FC Andorra

Andorra la VellaLes declaracions de Piqué a un 'post' d'una jornada de Kings League en què assegurava que l'any vinent aniria a Cornellà com a president de l'FC Andorra van generar molta polèmica unes setmanes enrere. Ara, però, en unes declaracions per al diari 'Marca' reconeix que ho va fer per "escalfar una mica". Afegeix que li agradaria acudir perquè és l'únic partit que jugaran fora de casa a Catalunya i ho tindrà a prop, però que no ho té mercat en el calendari per anar-hi sense dubtes.