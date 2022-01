Definides les semifinals de la Copa Constitució

La Copa Constitució Protecvall ja té les semifinals definides, i amb sorpresa. El Restaurant Manacor UE Extremenya va deixar fora al Carroi en els quarts de final en derrotar-lo per 1-0, i és l'únic equip de la Lliga Unida que ha entrat entre els quatre millors de la competició. L'únic gol del partit el va anotar Marc Andrés Joval, quan faltaven 2 minuts per arribar al descans. En la segona part, s'esperava una forta embranzida del Carroi, que no es va produir, i més aviat el bon fer de Bejarano va evitar que la distància es fes més gran.

En el duel més atractiu dels quarts del final, l'Atlètic Escaldes es va imposar amb solvència a la UE Santa Coloma. El marcador el va obrir Aleix Cisteró al minut 24 de la primera part, quan millor estava jugant el conjunt colomenc. La segona part, va mostrar els de Juan Velasco abocats sobre la porteria escaldenca, però sense trobar claredat en els metres finals. Un contracop en el temps afegit que va culminar Montano, va suposar la sentència.

Qui es manté sòlid en la lluita pel doblet és l'Inter d'Escaldes. Ahir, els de Fede Bessone van patir per desfer-se de l'FC Santa Coloma, al qui només van poder doblegar per un sol gol, que va arribar en la pròrroga, ja que els 90 minuts van acabar tal com havien començat; amb empat a zero. Els de Franco Gross van plantejar un partit de tu a tu a l'Inter, i el gol podia haver caigut del costat de qualsevol dels dos equips. Quan tothom esperava ja la tanda de penals, Artigas, al 119, va encertar a rematar una centrada i va fer pujar l'1-0 definitiu al marcador.

La sorpresa va estar a punt de saltar en l'altre encontre que enfrontava un equip de primera, la UE Engordany, contra un de segona, la Penya Encarnada. El resultat final 0-3 per als escaldencs, és d'allò més enganyós, ja que van necessitar d'una pròrroga per batre la Penya, ja que es va arribar al final del partit amb el zero a zero inicial. En la pròrroga, els blanc i negres van ser més contundents i entre el 112 i el 120 van aconseguir marcar els tres gols que els van donar el passi a les semifinals.

Els encreuaments ja estan definits, i la UE Engordany es tornarà a enfrontar a un equip de la Lliga Unida, el Restaurant Manacor UE Extremenya, mentre que en la segona de les semifinals es viurà una autèntica final anticipada, ja que s'enfrontaran l'Atlètic Escaldes amb l'Inter Escaldes.