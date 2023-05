Defunció d'una dona de 91 anys pel brot a Clara Rabassa

Andorra la VellaEl ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu de l'executiu ha informat a la roda de premsa posterior al consell de ministres que una dona de 91 anys ha mort després de ser contagiada al brot de covid-19 que va tenir lloc a la residència Clara Rabassa. Tot i això, al centre no hi ha cap cas actiu. D'altra banda, també ha actualitzat la situació a Sant Vicenç i només 13 dels 47 contagiats inicialment tenen covid. La previsió de Govern és que la setmana vinent no hi hagi casos actius.