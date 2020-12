Els comuns ja disposen d'un segon test d'antígens gratuït per a cada ciutadà

Les persones que des d'aquest dimecres vagin als punts assenyalats pels comuns per rebre els tests d'antígens que reparteix de manera gratuïta el Govern ja rebran dues d'aquestes proves diagnòstiques, segons ha anunciat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, tot i que podria ser que no totes les administracions comunals disposin encara dels mateixos. El dirigent ja va anunciar a final de la setmana passada que intentarien distribuir un segon test d'autoconsum a cada resident “perquè l'utilitzi en cadascun dels dos àpats previstos” per aquests Nadals.



És el mateix test que s'ha repartir durant la primera fase, amb les mateixes instruccions. Segons dades del Govern, a dia d'avui, després que es comencessin a distribuir aquest cap de setmana, aproximadament la meitat de la població censada a cada parròquia a passat a recollir-lo. Respecte el cens, Sant Julià ha comptabilitzat un 58% de la seva població, Andorra la Vella, un 50%; Encamp, un 51%; La Massana és la parròquia que registra un percentatge més baix, un 39%; Ordino, un 43%; Escaldes-Engordany, un 47% i Canillo, un 51%.

Dades sanitàries



Durant la roda de premsa d'aquest dimecres, el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha lamentat, en nom del Govern, la defunció d'una persona durant el dia d'ahir (aquest dimarts). Pel què fa als casos positius registrats durant les darreres 24 hores, l'executiu n'ha comptabilitzat 36, amb una mitjana que segueix continguda i que se situa en una trentena de nous casos durant els darrers cinc dies. La pressió sanitària es manté estable, amb 17 pacients ingressats a l'Hospital, dos dels quals a la Unitat de Cures Intensives, i un d'ells que requereix ventilació mecànica.