Una nova defunció eleva a 80 les víctimes per Covid al Principat

El Govern ha anunciat aquest divendres una nova defunció, a causa de la Covid-19, que ha tingut lloc aquest dijous al vespre i que eleva el nombre de víctimes des de l'inici de la pandèmia a 80. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que en les darreres 24 hores s'han notificat 53 positius que suposen "un repunt" respecte a les xifres dels últims dies que se situaven sobre la trentena. El dirigent, però, entén que el repunt “no és preocupant” perquè la mitjana de tres i cinc dies es manté amb "una discreta" tendència a la baixa, sobre els 35 positius registrats per dia.



El Govern ha notificat aquest divendres una nova defunció per la Covid-19. Es tracta d'un home de 71 anys que romania a planta de l'hospital. Aquest fet provoca que el nombre de decessos des de l'inici de la pandèmia ja arribin fins a la vuitantena. La mitjana de casos detectats durant els darrers tres dies és de 35 i, si es tenen en compte els darrers cinc, la xifra és de 36,2. Si la situació es manté així, la previsió és que la tendència de positius "vagi baixant al llarg de les setmanes vinents", ha explicat Benazet. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 19 pacients ingressats, dels quals 17 estan a planta i 2 a la Unitat de Cures Intensives (UCI), un d'ells continua sota ventilació mecànica.