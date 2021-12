Deixa't cuinar per aquestes festes

No t'atabalis i no t'estressis per aquestes festes nadalenques i deixa que un altre cuini per a tu i tota la teva família. Pyrénées Andorra t'ho prepara tot de la mà del seu xef que ha elaborat un menú que inclou primers i segons plats i unes postres per acabar d'arrodonir un bon àpat.

Aquesta és la carta que ens presenten des de Pyrénées Restauració i si t'afanyes a fer la teva comanda per Nadal la taula de casa teva farà més que goig.

Per la nit del 24 de desembre ja no ets a temps a fer la comanda, ja que s'han de fer amb 48 hores d'antelació, però ho pots tenir en compte pel dia de Nadal, per acomiadar l'any com toca o bé rebre el nou 2022 de la millor manera possible. Recorda que les comandes les pots fer enviant un correu electrònic a laboheme@pyrenees.ad

A què estàs esperant? No deixis que t'ho expliquin!!!!! Escull el plat que més t'agradi de la gastronomia mediterrània de La Bohème i assaboreix-lo al màxim.