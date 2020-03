La neu deixarà gruixos més importants a França que a Andorra

Segons ha detallat el Servei Meteorològic Nacional, les previsions de neu al Principat per aquest dimarts són similars a les que va viure el país durant la jornada de dilluns. En aquest sentit, s'espera que al llarg del dia continuï una lleugera borrufada sense que s'acumuli cap gruix de neu important a les cotes baixes, ja que la previsió determina que les precipitacions cauran amb major intensitat per sobre dels 2.000 metres. És per aquest motiu que des del servei meteorològic asseguren que l'afectació de la neu serà més elevada a França que a Andorra i només la població del Pas de la Casa pot deixar gruixos significatius.

De cara a aquesta nit, la isoterma zero graus se situarà cap als 1.000 metres, tot i que afluixaran notablement les precipitacions, ja que no s'espera que nevi o plogui, mentre que si que ho continuarà fent a l'Estat veí del nord. En les darreres 48 hores, els gruixos de neu per sobre dels 2.000 metres s'han situat al voltant dels 50 centímetres. Per a la jornada d'aquest dimecres el límit d'aiguaneu pujarà fins a 2.100 metres, però s'espera que les precipitacions que puguin caure siguin en forma de pluja.

Pel que fa al dijous, tot i que s'obriran clarianes durant el matí, el cel romandrà velat per núvols alts. El límit d'aiguaneu se situarà cap als 1.700 metres i es tornen a esperar precipitacions en forma de pluja de cara al vespre-nit.

Mobilitat activa la fase groga

D'altra banda, l'àrea de Mobilitat ha activat aquest dimarts la fase groga a la CG4 i CG5 a partir d'Erts; a la CG3 a la cruïlla de Sorteny i l'accés a Arcalís i a la CG2 a Canillo, les Bordes d'Envalira i al Port d'Envalira.

Davant d'aquest fet, el servei recorda que per aquestes zones és obligatori l'ús de pneumàtics especials o equipaments; no circular a velocitats que superin el 60 quilòmetres per hora; disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats; evitar qualsevol maniobra brusca, i augmentar la distància de seguretat amb els vehicles del davant.

A banda, també recomanen que abans d'iniciar un trajecte els conductors s'informin de l'estat de les carreteres a través de la pàgina web del servei, de l'aplicació mòbil o mitjançant el seu compte de twitter.

👀⚠️ Comença a nevar a cotes baixes: precaució i equipaments especials! Abans de sortir, informeu-vos sobre l'estat de les carreteres a la web https://t.co/ThhtxACLU5, l'APP o a Twitter i planifiqueu els vostres desplaçaments. @GovernAndorra @pcandorra pic.twitter.com/S4z5HqpM9x — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) March 3, 2020

Gruixos de neu a les estacions

Pel que fa a l'estat de la neu a les pistes, el domini Grandvalira informa que els gruixos de neu se situen entre els 40 i els 135 centímetres, dels quals els últims 15 han caigut durant les darreres hores. En aquest sentit, el sector del Pas de la Casa és el que acumula uns gruixos més importants (entre 80 i 135 centímetres).

#infoGV 165 km, 111pistas, cotas 40-135, meteo -8º y 1º, Más info en https://t.co/t7Rkj44GNy — Grandvalira Andorra (@grandvalira) March 3, 2020

Pel que fa a Ordino Arcalís els gruixos de neu se situen entre els 100 i els 170 centímetres de neu pols amb unes temperatures que van des dels -6 fins als 2 graus. Pal Arinsal acumula aquest dimarts fins a 150 centímetres de neu humida i amb temperatures que no superaran durant tota la jornada els 3 graus positius.