La fi del confinament

Després de setanta-nou dies de confinament la població tornarà a la 'nova normalitat' demà dilluns. Si bé ja fa setmanes que s'apliquen excepcions i que la gent ha pogut anar fent activitats a l' aire lliure de manera controlada, la recomanació de quedar-se a casa segueix vigent fins aquesta mitjanit.



Serà a partir de dilluns, però, que la societat andorrana haurà d'exercir més que mai el sentit de responsabilitat que ha demostrat des del passat 13 de març, quan es van començar a aplicar el confinament, les quarantenes i la resta de mesures decretades pel Govern per protegir la salut pública. El moment 'màgic' de retornar a la ' nova quotidianitat', el més esperat per la majoria dels ciutadans, és a tocar. Aquest dilluns reobriran comerços, hotels, bars, restaurants, gimnasos, cinemes o sales culturals, entre altres. I a partir de dimarts els més petits tornaran a l' escola.



Mentrestant , l'últim cap de setmana de confinament abans d'encetar el post-coronavirus ens han deixat imatges que feia temps que no es veien: ciclistes, excursionistes, pícnics, barbacoes i, en definitiva, espais a l'aire lliure plens de gent i famílies gaudint d'un dissabte i un diumenge amb temperatures gairebé d'estiu.