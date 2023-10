La delegació andorrana col·labora al consell director de la UIP a Angola

Andorra la VellaL’última jornada de la 147a assemblea de la Unió Interparlamentària (UIP) ha estat centrada en la celebració del consell director. En aquest òrgan de govern de la UIP, la delegació del Consell General hi pot participar amb el nombre màxim de representants, tres, ja que és una delegació mixta. En concret, hi han pres part Sandra Codina, subsíndica general, i els consellers generals Marc Magallon i Núria Segués.

Durant la celebració del consell director, que ha tingut lloc aquest divendres, s’ha elegit a la nova presidenta de la UIP per un mandat de tres anys. En aquesta ocasió, s’havia d’escollir entre les tres candidates que es proposaven des del grup africà de la UIP. L’escollida, amb 170 vots de 303 vots emesos, ha estat Tulia Ackson, presidenta del parlament de Tanzània.

Al llarg de la jornada també s’ha informat de les accions dutes a terme per assolir els objectius estratègics de la UIP per al període 2022-2026 que se centren a construir parlaments eficaços i empoderats; promoure parlaments inclusius i representatius; donar suport a la innovació dels parlaments; catalitzar l’acció parlamentària col·lectiva; i enfortir el seguiment de les resolucions i acords adoptats per la UIP.

Per acabar, s’ha acordat afegir ‘La pau i la seguretat’ com a tema prioritari per l’any 2024 vist el ressorgiment de conflictes armats i l’augment de la inestabilitat política com ara la reactivació del conflicte a la frontera entre Armènia i Azerbaidjan, els cops d'estat a Àfrica de l'oest i l’escalada del conflicte israelianopalestí.

La delegació del Consell General a la 147a Assemblea de la UIP que s’ha celebrat a Luanda (Angola) fins aquest divendres, ha estat encapçalada per la subsíndica general i integrada pels consellers generals Marc Magallon, Núria Segués i Carles Naudi d’Areny-Plandolit.