La Delegació de la Generalitat crea una guia informativa pels catalans d'Andorra

Andorra la VellaLa Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra (DGAD) ha editat una guia d’acollida dirigida als catalans que tinguin previst instal·lar-se al Principat. El document recull informació bàsica i necessària per facilitar el procés d’arribada i integració al país. Així, s’hi detallen qüestions essencials a tenir en compte, informació general del país, els principals tràmits administratius que cal realitzar o altres aspectes rellevants que poden ser d’utilitat tant en el procés previ a l’arribada com en el moment d’arribar i també un cop es resideix o es treballa al país.

La delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Andorra, Anna Vives, apunta que la guia d’acollida pretén ser “un suport on trobar, de manera agrupada i concisa, aquella informació bàsica que es necessita a l’hora d’emprendre un procés complex, com és l’establiment en un nou país”. En aquest sentit, remarca que “la proximitat cultural, lingüística i geogràfica entre Catalunya i Andorra fa que potser no sempre se sigui conscient del que implica aquest procés abans d’emprendre’l, i aquesta guia pretén donar eines per ajudar a afrontar-lo”.

Futures accions d’acompanyament al col·lectiu català

La guia d’acollida, que ja es pot trobar al web de la Delegació és la primera acció en aquest àmbit d’acompanyament i assistència al col·lectiu català, resident i fronterer. Posteriorment, un cop disposi de la seu física a Andorra, la DGAD té previst iniciar un procés per recollir les principals necessitats i propostes del col·lectiu, amb l’objectiu de donar-hi resposta o traslladar-les a les instàncies que correspongui.