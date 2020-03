El delictes per Internet, a l'alça per la Covid-19

La policia ha advertit en el seu compte de Twitter que a causa de la crisi pel brot de la Covid-19, diversos ciberdelinqüents han aprofitat el caos entre la ciutadania per dur a terme fraus a les xarxes. És per això que aconsellen no obrir cap enllaç que no provingui d'una font fiable, i menys encara correus electrònics relacionats amb el coronavirus, dels quals no hàgim pogut comprovar si el seu origen ens és conegut. Segons ha pogut saber l'ARA Andorra, gràcies a l'ajuda d'un tècnic en seguretat de xarxes, aquests delinqüents són capaços de clonar amb total exactitud una pàgina web i induir a les seves víctimes a introduir dades personals i bancàries, un fet que si no es detecta a temps, pot esdevenir en una gran pèrdua de diners i fins i tot deutes.

En quin entorn es mouen delinqüents de les xarxes?

Ja fa temps, l' ARA Andorra va dur a terme un reportatge sobre la 'Deep Web', i és precisament en aquest entorn on els 'hackers negres' (els que aprofiten les vulnerabilitats de la xarxa per a delinquir) actuen. La raó per la qual es mouen en aquest entorn és senzill, i és que la xarxa Tor (on s'allotgen les Deep Webs i Dark Webs), ofereix anonimat total, un punt de vital importància per als delinqüents. Aquesta és precisament la raó per la qual, sovint, les autoritats triguen molt de temps a resoldre delictes d'aquest tipus.

Quins són els delictes més habituals?

El delicte més habitual a la Internet és el d'aconseguir les dades bancàries d'una víctima mitjançant correus fraudulents. Normalment es crea una pàgina web idèntica a la d'un banc i s'envia un enllaç per correu electrònic de forma massiva a milions d'adreces. Quan una persona obre aquest enllaç, se li demana les dades personals per accedir al seu compte, i si la víctima les introdueix, els delinqüents les reben i aprofiten per fer transaccions al seu gust, sense tenir en compte el que això pot suposar per la persona estafada.

En altres casos, potser menys habituals, se sol fer a persones que tenen un alt nivell econòmic. En aquest cas, els ' hackers', prèviament, infecten l'ordinador de la seva víctima i durant un període temps més aviat llarg investiguen i controlen els seus hàbits. Quan veuen el moment idoni, ataquen, i ho fan d'una manera tan sofisticada i perfecte que és impossible no caure en el parany.

Què fer per protegir-se d'un atac?

Tal com ha informat la policia, el més sensat per protegir-se d'un atac d'aquest tipus és no obrir en cap cas enllaços ni correus electrònics que no provinguin d'una font fiable. Tot i això, hi ha diversos mètodes per prevenir que aquests correus arribin a la nostra bústia. La primera recomanació implica tenir instal·lat un bon antivirus i un tallafoc. D'aquesta manera els delinqüents ho tindran molt més complicat per accedir als nostres ordinadors. Un altre consell, tot i que aquest darrer és més difícil de complir, és no connectar-nos a xarxes wifi que siguin obertes (les que no et demanen contrasenya), ja que poden estar infectades per programes maliciosos.

Què fer si ja hem estat víctimes d'un frau

El primer de tot, és posar els fets en coneixement de la policia, i seguidament, sense esperar, donar de baixa les nostres targetes i comptes. En aquest moment s'iniciarà un procés d'investigació tant per la nostra oficina com pels cossos de l'ordre. Per norma general, els bancs tenen una assegurança que ja preveu aquestes situacions i se solen resoldre en un període de dos mesos. Així i tot, si la xifra estafada és molt elevada, el procés es complica i pot trigar, en alguns casos, anys.