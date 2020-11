La delinqüència davalla un 19,5% a causa de la pandèmia

És evident que la pandèmia causada per la Covid-19 ha impactat diferents aspectes i la delinqüència tampoc se n'escapa. D'aquesta manera, segons les dades facilitades pel fiscal general, Alfons Alberca, durant l'obertura de l'any judicial, la delinqüència ha disminuit un 19,5% en el darrer període judicial. En aquest sentit, Alberca ha manifestat que el tancament de les fronteres ha tingut un impacte en els delictes relacionats contra la salut pública, ja que hi ha hagut menys introduccions d'estupefaents i el confinament ha fet baixar els delictes de conducció sota els efectes de l'alcohol.



Malgrat aquesta reducció, Alberca ha manifestat que el que és preocupant és que si es fa la ràtio dels delictes registrats a nou mesos “es manté el nivell delinqüencial”, és a dir, que les dades no serien, llavors, gaire diferents a les que es donen altres anys. Així, ha destacat que malgrat hi hagi hagut menys delictes relacionats amb la salut pública, “hi ha hagut incautacions de drogues més importants en quanties”, ja que arran de la reducció de la mobilitat els delinqüents també haurien aprofitat per portar quantitats més altes de droga en cadascun dels seus viatges.



Tal com ha posat en relleu el fiscal general en el seu discurs durant l’obertura de l’any judicial, durant el darrer període judicial 2019-2020, s’han iniciat un total de 4.992 causes penals front a les 6.162 del període judicial anterior, a través de les quals s’han perseguit 5.366 infraccions front a les 6.671 anteriors. Els delictes que han motivat una major obertura de procediments judicials han estat els relacionats contra la salut pública amb 1.202 procediments penals: 934 diligències prèvies, 19 sumaris per delictes majors i 142 per delictes menors. En comparació amb l’any anterior, han disminuït en 835 el nombre de causes d’aquest apartat, el que representa una reducció del 40,94 %.



En segon lloc es troben els delictes de robatoris, furts, receptació i extorsió, és a dir, els relacionats amb el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. En aquest cas, s’han instruït un total de 894 procediments: 850 diligències prèvies, 20 sumaris per delictes majors, 15 per delictes menors i 21 contravencions penals. En comparació amb els resultats de l’any anterior han disminuït en 98 el nombre de procediments, el que representa un descens del 9,89%. El que ha davallat més són els furts, que cauen un 12,23%.



En tercer lloc es troben els delictes contra la vida humana independent i la integritat física i moral de les persones. S’han incoat un total de 568 procediments penals per motiu de delictes contra la vida i la integritat de les persones: 356 diligències prèvies, 44 sumaris per delictes majors, 100 per delictes menors i 84 contravencions penals i dos procediments de jurisdicció de menors. En relació a l’any anterior han disminuït en setze el nombre de causes, el que representa una reducció del 2,74%, observant-se que han davallat les incoacions per conductes de lesions doloses, havent augmentat tanmateix el nombre de procediments relatius a maltractament, mentre que s’ha registrat el mateix nombre de procediments penals relatius a conductes d’omissió del deure de socors.



En quart lloc tenim els delictes relacionats amb l’ús indegut de targeta i en cinquè els de seguretat viària, que han experimentat una reducció del 28,45% respecte del període judicial anterior.