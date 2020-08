Un dels brots de la Seu, en un local d'oci nocturn

L'increment de casos per coronavirus detectat a la Seu d'Urgell en la darrera setmana i també l'augment de l'índex de risc de brot, que actualment és de 645, ha obligat a l'ajuntament de la Seu d'Urgell a iniciar un control exhaustiu de tot el sector de la restauració, ja siguin bars, restaurants i locals d'oci. Segons fonts consultades per l'ARA Andorra, un dels brots estaria vinculat a un establiment d'oci nocturn de la capital alturgellenca relacionat amb activitats de prostitució. De fet, fonts del consistori municipal, asseguren que hi ha una coordinació constant amb el ministeri de Salut andorrà, ja que la clientela podria provenir d'ambdues bandes de la frontera.

Així, des d'aquest dimecres, la policia municipal s'encarregarà de comprovar que es compleixin al cent per cent les mesures sanitàries del PROCICAT que van entrar en vigor el dimarts 18 d'agost. Cal recordar que, actualment, la capital urgellenca compta amb un total de 31 casos actius en la darrera setmana, dos dels quals es troben ingressats al Sant Hospital. A més, des del consistori confirmen que tots els brots estan relacionats amb el sector de la restauració i que la mitjana d'edat dels contagiats és de 34 anys.

Sobre els controls als establiments, els agents municipals procediran a posar sancions i al tancament d'aquells establiments que no respectin la distància d'1,5 metres entre les taules i a la barra, que no utilitzin mascareta i que no proporcionin gel hidroalcohòlic als clients. També es vigilarà que no s'accepti cap client a partir de les 12 de la nit i que es tanquin els establiments com a màxim a la una de la matinada. Per altra banda, una altra acció que durà a terme l'ajuntament de la Seu d'Urgell és un cribratge dirigit als usuaris de determinats locals de la ciutat.

Davant d'aquestes dades d'increment de casos de contagi de la Covid-19, l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega, ha indicat que "a nivell de xifres, mai havíem estat tan malament com ara", i ha subratllat que és fonamental revertir la situació. Per altra banda, també estan valorant la celebració de la Festa Major i de tots els seus actes. "Es decidirà conjuntament amb el departament de Salut de la Generalitat, en funció de l'evolució epidemiològica de les pròximes hores".